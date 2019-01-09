Трамп выступил с экстренным сообщением

Президент США Дональд Трамп выступил с экстренным обращением к американской нации из Овального кабинета, передает сайт "ТВ Центр". В записи он рассказал о растущем кризисе на границе США и Мексики.

"На протяжении многих лет тысячи американцев были жестоко убиты теми, кто незаконно въехал в нашу страну. Еще тысячи жизней будут потеряны, если мы не будем действовать прямо сейчас", – цитирует "Экспресс-газета" главу Белого дома. Он также обвинил представителей Демократической партии в приостановке работы федерального правительства.

Напомним, так называемый шатдаун произошел в США из-за отказа демократов согласовывать выделение денег из федерального бюджета на строительство стены на границе с Мексикой. После этого демократы отказались голосовать даже за рассмотрение закона о новых антироссийских санкциях: по их словам, сперва надо решить проблему с финансированием, а уже потом заниматься остальными вопросами.