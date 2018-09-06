Украинский депутат прозрел после отдыха в Крыму
После поездки в Крым народный избранник Евгений Балицкий заявил, что понял причины возвращения полуострова в состав России. Все очень просто: из разговоров с местными жителями Балицкий выяснил, что большинство крымчан не хотели бы вернуться в состав Украины, пишет НСН.
"Есть люди, которые крутят пальцем у виска и говорят: "Какой возврат, вы что? Вот туда?!" И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот", – цитирует украинского депутата Ura.ru.
Евгений Балицкий представляет в украинском парламенте "Оппозиционный блок". Ранее некоторые депутаты из этой и других партий после поездок в Крым тоже говорили о том, что республика сделала правильный выбор в 2014 году.
Отдохнувший в Крыму украинский депутат осознал причины возвращения полуострова в Россию https://t.co/Uh06fgHkjS #крым с помощью @onlinekpru— Oleg (@Oleg07419428) 6 сентября 2018 г.
"Крыть нечем – мост прекрасен, мост стоит", – отметила Монтян. Она стыдливо призналась, что в 2013 году доказывала невозможность строительства моста через Керченский пролив.
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