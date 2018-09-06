Украинский депутат прозрел после отдыха в Крыму

Все больше украинских политиков и простых обывателей признают, что крымчане не хотят возвращаться в Незалежную. Вот и еще один депутат Верховной рады, побывав в Крыму, внезапно прозрел.

После поездки в Крым народный избранник Евгений Балицкий заявил, что понял причины возвращения полуострова в состав России. Все очень просто: из разговоров с местными жителями Балицкий выяснил, что большинство крымчан не хотели бы вернуться в состав Украины, пишет НСН.

"Есть люди, которые крутят пальцем у виска и говорят: "Какой возврат, вы что? Вот туда?!" И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот", – цитирует украинского депутата Ura.ru.

Евгений Балицкий представляет в украинском парламенте "Оппозиционный блок". Ранее некоторые депутаты из этой и других партий после поездок в Крым тоже говорили о том, что республика сделала правильный выбор в 2014 году.

Отдохнувший в Крыму украинский депутат осознал причины возвращения полуострова в Россию https://t.co/Uh06fgHkjS #крым с помощью @onlinekpru — Oleg (@Oleg07419428) 6 сентября 2018 г.

То, что в стане ярых русофобов случаются фантастические перевоплощения, доказала украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян, совершившая этим летом путешествие в Керчь. Она восхитилась Крымским мостом и назвала его мощнейшим инфраструктурными проектом.

"Крыть нечем – мост прекрасен, мост стоит", – отметила Монтян. Она стыдливо призналась, что в 2013 году доказывала невозможность строительства моста через Керченский пролив.