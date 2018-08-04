Киев бьется в истерике из-за "страшного сценария Путина"

Военный эксперт Алексей Арестович заявил, что с приближением выборов президента Украины Россия якобы будет использовать все свои ресурсы для получения контроля над Киевом, передает РИА Новости. Из-за этих домыслов в украинской столице уже сейчас началась настоящая истерика.
Эксперт уверен, что если на выборах победит "пророссийский кандидат", то Украина лишится независимости. "В итоге Путин получит Украину тепленькой через год-два", – сказал Арестович, отметив, что, по его данным, за страшным планом стоит сам президент России.
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