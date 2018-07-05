Встреча Путина и Трампа под угрозой срыва

Информация о новом отравлении в Великобритании появилась за несколько дней до запланированной в Хельсинки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Не исключено, что главная цель очередной провокации Лондона – сорвать исторический саммит.

Если совершить небольшой экскурс в историю, то можно заметить одну немаловажную деталь, связывающую два эпизода отравлений в Британии. На нее обратил внимание политолог Николай Платошкин. Рассуждая в эфире НСН, он напомнил, что семью Скрипалей отравили за две недели до президентских выборов в России, а двух наркоманов в Эймсбери – накануне встречи Путина и Трампа.

"Они (британские власти) уже даже в этом повторяются: очередные двое британских подданных сами из Эймсбери, но якобы в пятницу были в Солсбери, где в парке "негодяи-русские" оставили контейнер с "Новичком". Какая встреча-то может быть вообще? Санкции надо снова вводить", – сказал Платошкин и предположил, что о новых ограничительных мерах вот-вот объявят.

Накануне британские власти сообщили о двух пострадавших от применения нервно-паралитического вещества "Новичок": в бессознательном состоянии в больницу увезли женщину 44 лет и 45-летнего мужчину. Известно, что эти двое были наркоманами и состояли на наркологическом учете.

��GEO-мониторинг�� Новичок, сэр! Об истинных причинах раздутого скандала с отравлением в Эймсбери (а это ой как интересно, поверьте) #геополитика #солсбери... https://t.co/fp8UlzTRRx — Alexandr Dugin (@A_G_Dugin) 5 июля 2018 г.

Однако Лондон пока не нашел прямой связи нового отравления "Новичком" с делом Скрипалей. Заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес заявил, что отравление в Эймсбери не является покушением. В тоже время чиновник отметил, что власти страны по-прежнему обвиняют Россию в организации покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери.

Уоллес подчеркнул, что основанием для таких утверждений является разработка Россией нервно-паралитического вещества "Новичок". После этого он заявил, что Великобритания по-прежнему ждет от России информации по поводу инцидента в Солсбери.