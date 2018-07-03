Украина в шоке от неожиданного решения Путина

На Украине продолжает набирать обороты истерика из-за присвоения трем танковым полкам российской армии названия в честь некоторых городов Незалежной. Накануне соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В Киеве уверены, что Москва таким образом "метит территорию".

С таким, мягко говоря, сомнительным заявлением выступил глава Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. По его словам, присвоение некоторым российским подразделениям названий в честь городов Незалежной говорит о "маркировке" украинских земель и "озвучивании претензий" на них.

Генерал полагает, что Москва таким образом сигнализирует, что "не намерена останавливаться на Донбассе и Крыме". "Это четкий сигнал нам и миру", – заявил глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины. По мнению Муженко, Россия, именуя танковые части в честь украинских городов, якобы "ворует чужую историю и славу".

Руководитель Украинского центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко назвал сказанное откровенной глупостью. В беседе с сайтом "Комсомольская правда" эксперт отметил, что генералы Незалежной пытаются в своих заявлениях следовать общему антироссийскому пропагандистскому руслу.

По словам аналитика, те, кто раздувает эту истерию, уверены, что Россия оккупировала Украину и как-то ее притесняла. Одним из главных сторонников подобной теории является директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. "Слова начальника Генштаба – это просто конъюнктура", – пояснил Ищенко.





Напомним, президент России Владимир Путин накануне подписал указ о присвоении 11 армейским полкам почетных наименований в честь городов, которые они освобождали во время Великой Отечественной войны. Так, 6-й танковый стал "гвардейским Львовским", 381-й артиллерийский полк получил почетное наименование "гвардейский Варшавский", а 68-й танковый полк – "гвардейский Житомирско-Берлинский".