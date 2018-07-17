США пообещали России новые санкции

В случае
необходимости Конгресс США введет новые санкции в отношении России, заявил
спикер палаты представителей Пол Райан. Он назвал Россию угрозой. "Страна не разделяет
"наших интересов и ценностей. Буду более чем счастлив новым ограничительным
мерам", – отметил он.
По словам Райна, Москве не удастся избежать наказания за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. "Давайте будем предельно конкретны: Россия вмешалась в наши выборы", – сказал он.
Певицы повеселились на юбилее Леонида Агутина
Снимок Примадонны вызвал пересуды
Телеведущая поделилась радостью
Вскрылись подробности покушения на экс-сотрудника ГРУ