Порошенко мечтает поднять украинский флаг над Севастополем

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что над Севастополем однажды будет поднят флаг Незалежной. Такое заявление он сделал по случаю дня этого города.



Киев не перестает удивлять несуразными высказываниями, связанными с Россией и принадлежащими ей территориями. Так, Порошенко вновь взбаламутил социальные сети, заявив, что над Севастополем непременно будет развиваться украинский флаг.

"Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн!" – написал политик в своем в Twitter. Более того, он назвал город украинским, героическим и "славным потомком древнего Херсонеса".

Ответ крымчан на подобное заявление не заставил себя ждать. Один из пользователей Сети предложил Порошенко самому приехать в Севастополь и пройтись по улицам города-героя с украинским флагом.

Петро, так приезжай в город-Герой Севастополь на свято со своим флагом - пройдёшься по его улицам, побеседуешь с его жителями, сам всё увидишь-услышишь и может поймёшь, чей он был, есть и будет всегда����

Насчёт своей безопасности не переживай - Росгвардия и ФСБ РФ её обеспечат�� — Роман Крымчанин (@r_krim) 9 июня 2018 г.

Более того, юзер призвал президента пообщаться с местными жителями. По его словам, в этом случае Порошенко наконец-то сможет осознать, "чей этот город был, есть и будет всегда".

Другой пользователь Сети заявил, что украинский лидер в упор не видит очевидного. Он намекнул, что за последнее время в Москве уже побывали Макрон и Меркель. "Сам Путин сейчас в Китае. И только украинцы все фантазируют и "слепо веруют в Порошенко", – добавил "обитатель" Всемирной паутины.