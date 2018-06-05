Саакашвили грубо ответил Путину

Украинский политик Михаил Саакашвили грубо ответил президенту России Владимиру Путину, после того как российский лидер упомянул его имя во время интервью австрийскому телевидению. Заявление бывший губернатор Одесской области сделал на своей странице в Facebook.

За годы напряженной политической борьбы Михаил Саакашвили успел пережить и взлеты, и падения. Он стал президентом Грузии, однако был вынужден бежать из страны из-за уголовного преследования. Затем возглавил Одесскую область как ближайший соратник Петра Порошенко, но вскоре лишился должности, стал персоной нон грата и главным противником действующей власти на Украине.

Чем теперь занимается эпатажный украинский политик, неизвестно. Если судить по его странице в Facebook, Саакашвили внимательно следит за новостями, связанными как с Украиной, так и с Россией, а также не забывает давать к ним комментарии. Разумеется, он не мог пройти мимо такой темы, как интервью Владимира Путина австрийскому телевидению.

Говоря о лидерах оппозиционного движения в России, президент подчеркнул, что не допустит появления в стране Саакашвили и подобных ему клоунов. "А Путин все не угомонится по моему поводу", – нахально заявил украинский политик. Он также выразил уверенность, что российский лидер нервничает и рассматривает бывшего губернатора Одесской области в качестве "настоящей угрозы в регионе".

Чем президенту России может угрожать политик, не способный удержаться ни на одной должности, Саакашвили не уточнил. Примечательно, что Путин заговорил о нем как раз в контексте слабой поддержки и низкого уровня доверия.