Саакашвили грубо ответил Путину
За годы напряженной политической борьбы Михаил Саакашвили успел пережить и взлеты, и падения. Он стал президентом Грузии, однако был вынужден бежать из страны из-за уголовного преследования. Затем возглавил Одесскую область как ближайший соратник Петра Порошенко, но вскоре лишился должности, стал персоной нон грата и главным противником действующей власти на Украине.
Чем теперь занимается эпатажный украинский политик, неизвестно. Если судить по его странице в Facebook, Саакашвили внимательно следит за новостями, связанными как с Украиной, так и с Россией, а также не забывает давать к ним комментарии. Разумеется, он не мог пройти мимо такой темы, как интервью Владимира Путина австрийскому телевидению.
Говоря о лидерах оппозиционного движения в России, президент подчеркнул, что не допустит появления в стране Саакашвили и подобных ему клоунов. "А Путин все не угомонится по моему поводу", – нахально заявил украинский политик. Он также выразил уверенность, что российский лидер нервничает и рассматривает бывшего губернатора Одесской области в качестве "настоящей угрозы в регионе".
Чем президенту России может угрожать политик, не способный удержаться ни на одной должности, Саакашвили не уточнил. Примечательно, что Путин заговорил о нем как раз в контексте слабой поддержки и низкого уровня доверия.
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