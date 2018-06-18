Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма

Санкции Евросоюза в отношении Крыма продлены на год, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости. Ранее в Европарламенте призвали США и ЕС ужесточить ограничения. Как отмечает РИА ФАН, МИД в мае выступил с заявлением о том, что Москва сохраняет за собой право адекватно отвечать на новые меры со стороны Евросоюза.