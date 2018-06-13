Путин дал Киеву предельно ясный сигнал

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание главы государства о "тяжелых последствиях возможных провокаций Киева в Донбассе" не требует пояснений. Об этом он сообщил 13 июня на брифинге.



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