Путин дал Киеву предельно ясный сигнал
Так в ходе прямой линии 7 июня Владимир Путин ответил на вопрос писателя Захара Прилепина о возможном прорыве Киева по линии соприкосновения в дни проведения ЧМ-2018 по футболу. Он спросил президента, что будет, если Украина нанесет удар по Донбассу.
Российский лидер выразил надежду, что до таких провокаций дело не дойдет. Если же это случится, то, с точки зрения президента, "будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом".
Дмитрий Песков подчеркнул, что заявление было предельно ясным. "Президент Путин чрезвычайно понятно излагает свои мысли и говорит то, что имеет в виду. Поэтому здесь сказано однозначно", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Песков напомнил о том, как был поставлен вопрос. Речь шла о новом витке "кровавой и братоубийственной войны", которую Киев ведет с 2014 года против собственного народа на юго-востоке Украины.
Отвечая на вопрос, Владимир Путин возмутился, как Киев может считать "эти территории своими, но при этом постоянно подвергать жителей обстрелу". По его словам, нынешние украинские власти не могут и не хотят решить проблему территорий ЛНР и ДНР.
Звезда призналась, что подумывает о возвращении на родину
Примадонна попала в неловкую ситуацию
Новые данные "всплыли" против супруги принца Уильяма
В прессе появилась противоречивая информация о состоянии режиссера