Израиль отчитался перед Россией об ударах по Сирии

Российских военных заранее предупредили о готовящихся авиаударах по иранским силам в Сирии. Тель-Авив высоко оценил военное сотрудничество с Москвой.

Израильская авиация нанесла удары по сирийской территории в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных в САР. "Русских проинформировали до атаки, задействовав механизм, который у нас есть", – сообщил журналистам официальный представитель армии Израиля Йонатан Конрикус.

Министр внутренней безопасности Израиля, в свою очередь, считает, что подобные контакты говорят о высоком уровне взаимопонимания, которое существует между израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и российским президентом Владимиром Путиным. "Если премьер-министр – единственный, кто идет с Путиным, то, очевидно, речь идет о взаимопонимании", – отметил Гилад Эрдан в эфире армейской радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

По данным Армии обороны Израиля, были атакованы десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Сообщается, что в Тель-Авиве "не ищут причин к удару", а действуют на основе информации разведслужб о намерениях Тегерана. Отмечается, что израильская сторона во время операции, которую военные называют "самой масштабной", потерь не понесла.

Москва и Тель-Авив создали механизм коммуникаций еще осенью 2015 года. Он должен оградить военных двух стран от случайных столкновений во время операций в Сирии. В частности, действует горячая линия между командным центром в Тель-Авиве и российской авиабазой Хмеймим.

Ранее стало известно, что израильские спецслужбы зафиксировали "подозрительную активность" иранских сил на территориях Сирии, граничащих с Израилем. Был отдан приказ привести армейские подразделения в состояние повышенной боеготовности, в районе Голанских высот были развернуты системы ПВО, а местные власти открыли доступ в бомбоубежища.

Позже сирийское телевидение сообщило, что ПВО Сирии сбила две израильские ракеты. Их уничтожили в районе Кисва в провинции Дамаск, передает РИА Новости.