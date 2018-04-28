Москва влепила пощечину дерзкому Вильнюсу

Враждебно настроенным политикам из Литвы теперь запрещено посещать Россию. Москва ответила Вильнюсу на принятие закона, аналогичного американскому "акту Магнитского".

Черный список российского МИДа составлен, но остается открытым. В нем могут оказаться и другие литовские общественные деятели, которые будут демонстрировать открытую русофобию, сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

"Как известно, не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями", — говорится в сообщении МИД.

В "стоп-лист" попали литовские политики, депутаты и политологи, занимающие откровенно антироссийскую позицию. Отмечается, что меры приняты в ответ на закон, аналогичный американскому "акту Магнитского".

Литовский аналог "списка Магнитского" был опубликован в январе. В него вошли 49 россиян, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, замглавы СК при МВД Олег Логунов. Эти люди, по мнению Вильнюса, связаны с коррупционными преступлениями, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Такие же законы ранее были приняты в США, Канаде, Эстонии и Латвии, передает РИА Новости.

МИД России после принятия закона Вильнюсом заявил об "откровенно русофобских действиях литовских законодателей". Москва пообещала реакцию, исходящую из принципа взаимности. В ведомсте подчеркнули, что проблем с подбором кандидатов на закрытие въезда в Россию не возникнет – в Литве их сегодня более чем достаточно.