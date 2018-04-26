Украина начнет войну с Россией после "смерти" Порошенко

"Оранжевая принцесса" Юлия Тимошенко рвется к власти. И, похоже, имеет неплохие шансы на успех. Во всяком случае, об этом говорят данные социологических опросов, которые отдают ей лидирующую позицию в борьбе за политические симпатии украинцев. И все это за год до новых выборов главы государства.



Возглавляющая партию "Батькивщина" Тимошенко является безусловным лидером президентской гонки, свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг". Если бы выборы прошли сейчас, за "оранжевую принцессу" отдали бы голоса 14% избирателей.



Весьма неприятные данные для Петра Порошенко, который наверняка не захочет уступать кресло главы государства. Еще более тревожным звоночком для нынешнего лидера Незалежной является то, что в рейтинге симпатий украинцев он не занимает даже второе место. Там расположился бывший министр обороны Анатолий Гриценко с 11%.

Порошенко же со своими нелепыми 9% откатился на третью строчку, где оказался в одном ряду с таким "корифеем" от мира политики, как певец, лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук. Кажется, нынешний украинский лидер уже превращается в политический труп.

Таким образом, Тимошенко в настоящий момент является наиболее вероятным кандидатом на победу на предстоящих выборах. Судя по резким заявлениям "оранжевой принцессы" – ничего хорошего. В 2014 году после госпереворота на Украине и начала войны в Донбассе Тимошенко сделала ряд откровенно хамским и враждебных выпадов в адрес России.

Тогда в Сеть утекла запись ее переговоров с бывшим заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Нестором Шуфричем, где политик в крайне категоричной форме высказывалась в отношении Москвы. "Я надеюсь, что я включу все свои связи и я подниму весь мир, как только смогу, для того чтобы от этой России не осталось даже выжженного поля", – заявила она. В своем антироссийском угаре лидер "Батькивщины" дошла до того, что заявила о необходимости атаки на Россию с использованием ядерного оружия.

Ну а пока ракеты с ядерными боеголовками в сторону нашей страны не полетели, Тимошенко призывала резко усилить санкционное давление на России. По ее мнению, тяжелая экономическая ситуация заставила бы Москву отказаться от Крыма и перестать поддерживать Донбасс. "В обмен на возврат Крыма пообещаем не захватывать Москву", – поделился своими нездоровыми фантазиями один из ближайших соратников главы "Батькивщины" Виктор Набоженко.

Многие тогда не поверили в подлинность записи. Мол, не настолько же "ушибленная" Юлия Владимировна, чтобы нести столь откровенную ахинею, которую даже в современной Незалежной могут употреблять разве что самые отпетые националисты и прочая не совсем адекватная публика. Тем не менее, позже Тимошенко признала подлинность разговора.

Что же значит возможное президентство Тимошенко для России? Эксперты, несмотря на внушительный багаж русофобский заявлений за ее спиной, пока не спешат делать однозначные оценки. Глава Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин в беседе с корреспондентом Dni.Ru отметил, что политическая ситуация на Украине настолько динамична и изменчива, что прогнозировать рейтинги политика очень затруднительно даже на несколько месяцев вперед, не говоря уже о годе.

"Если учитывать только внутренний фактор, то шансы у Тимошенко достаточно неплохие. Она входит в топ-3 кандидатов на президентский пост. Но следует помнить, что украинская внутренняя политика во многом определяется Соединенными Штатами, мы видим, что сейчас все претенденты на президентский пост ездят либо в США, либо в сопредельные страны, в том числе в Канаду, например, чтобы делать на этих площадках какие-то заявления, а как максимум встречаться с представителями истеблишмента, чтобы заручиться такой поддержкой", – сказал эксперт.

По его словам, во многом решать, кому быть президентом, а кому нет, будут американцы. В Вашингтоне, полагает аналитик, с этим определяться в конце этого или начале следующего года. "Пока прогнозировать сложно. Но если брать такие факторы, как харизма, способность адаптироваться под меняющуюся ситуацию, то Тимошенко в этом плане значительно опережает Порошенко. Но это 40% успеха в современной украинской политике, а оставшиеся 60% – поддержка американцев", – уверен Салин.

Что касается российско-украинских отношений, то в случае прихода Тимошенко к власти эксперт не ожидает каких-то кардинальных изменений. По его словам, за последние годы в Незалежной сформировалось достаточно устойчивое антироссийское общественное мнение, и поменять его быстро будет невозможно. "Но если придет такой политик, как Тимошенко, у которой есть наработанные связи 15-20-летней давности, то постепенно трансформировать эту политику можно. Но на быстрое изменение украино-российских отношений при любом, даже самом благоприятном сценарии развития событий в Москве не рассчитывают. Это просто нереалистично", – резюмировал аналитик.

Как бы то ни было, но Тимошенко – очень хитрый и расчетливый политик, недооценивать ее явно не стоит. Во многом все будет зависеть от состояния отношений между Москвой и Вашингтоном. Если они и далее продолжат счастливо деградировать, то новый украинский лидер будет проводить такую же, а может быть даже более агрессивную политику по отношению к Москве, чем Порошенко.

А пока прояснений на пасмурном небе российско-американских отношений не наблюдается, зато уже вовсю гремит гром и сверкают молнии. И вряд ли в таких условиях можно исключать вариант боевых действий между Россией и Украиной. Все-таки Незалежная – один из "фронтов" противостояния Москвы и Вашингтона.