Украинские радикалы смачно плюнули на Собчак

Крымский парламент предложил ЦИК снять с выборов кандидата в президенты Ксению Собчак. Депутаты заявили, что выдвиженец "Гражданской инициативы" игнорирует Конституцию своей страны и при этом претендует на высший государственный пост.

Кандидат в президенты России должен хорошо знать законодательство, ведь он собирается руководить целой страной, рассудил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. По его мнению, Ксения Собчак не понимает элементарных вещей, в частности того, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь определены в Конституции как субъекты Российской Федерации. "На мой взгляд, Центральной избирательной комиссии нужно было бы принять решение о снятии ее с избирательного марафона как человека, который игнорирует Конституцию и действия которого находятся в прямом противоречии с основным законом страны", – заявил Фикс.

Телеведущая Ксения Собчак выдвинута кандидатом на пост президента России от партии "Гражданская инициатива". Выборы пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе проголосуют впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.

МИД Украины направил ноту протеста России по поводу проведения выборов на территории Крыма. А Собчак заявила, что написала письмо в посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить полуостров для встречи с избирателями. Телеведущая неоднократно заявляла, что "по международному праву" полуостров считается украинской территорией.

Впрочем, на Украине считают, что Собчак в Крыму в любом случае делать нечего. Радикалы российские выборы не признают, заявил пресс-секретарь запрещенного в России "Правого сектора" Артем Скоропадский.

"Мы плевать хотели и на Собчак, и на всех остальных так называемых кандидатов в президенты России. Потому что, если выборы будут проходить в Крыму, который принадлежит Украине, это будут нелегитимные выборы. Выборы президента России не должны проводиться на украинских оккупированных территориях. Поэтому, если украинские власти разрешат – мы тоже плевать на это хотели", – цитирует Скоропадского НСН.

В украинском посольстве письма от телеведущей с просьбой о посещении Крыма пока не видели. "Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали", – заявил РИА Новости высокопоставленный сотрудник дипмиссии.