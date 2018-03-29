"ЕР" помогает развивать отношения России и Совета Европы
В отечественной правовой системе на момент присоединения к Конвенции существовало довольно много проблемных вопросов, констатирует сенатор. После присоединения к Конвенции, отметил он, Россия начала процесс интеграции в европейское правовое проостранство, что позволило внедрить в нашей стране передовые, образцовые на тот момент стандарты защиты прав и свобод человека.
Взаимодействие России и Совета Европы – это сотрудничество, хотя и не без шероховатостей, отметил Клишас. "К примеру, не только Россия совершенствует свою правовую систему, внедряя подходы Совета Европы, формируемые в рамках работы ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека. - Прим.Ред.) и Венецианской комиссии, – Совет Европы также, изучая российскую практику регулирования, ориентируется на необходимость учета национальных конституционных особенностей государств-членов", – конкретизировал законодатель. Вместе с тем, подчеркнул он, несмотря на общеевропейский консенсус по ряду вопросов (Россия – одна из сторон консенсуса), некоторые позиции ЕСПЧ и Венецианской комиссии вызывают серьезные вопросы.
По мнению сенатора, наивно полагать, что государства будут менять собственное конституционное регулирование для корректировки подходов к праву только для обеспечения внедрения позиций Совета Европы в национальные правопорядки. "Изменяя, при этом, стабильную ценностную систему", - добавил член Совфеда.
По его словам, так не делает ни одна европейская страна. "Любое государство-участник Конвенции при реализации решений, предлагаемых – именно это слово используется ими – Европейским Судом, ориентируется на конкретные социальные условия в конкретный момент времени", – сказал сенатор. Он подчеркнул, что то, что может быть правильным с позиций Европейского Суда, способно при этом мешать обеспечению иных прав человека, в целом отрицательно воздействуя на баланс социальных интересов в той или иной стране.
В связи с этим Клишас указал на своевременность создания национального механизма, который позволил бы России определить порядок и возможность исполнения решений ЕСПЧ в отечественной правовой системе, а также определить пути разрешения спорных моментов, если решение не может быть полностью исполнено.
Отношения с Советом Европы развивать нужно, уверен сенатор, но это возможно лишь при условии обеспечения уважения национальной конституционной и правовой идентичности государства, а также отсутствия всякой дискриминации в отношении Москвы в ее участии в деятельности органов Совета Европы, в том числе в Парламентской ассамблеи.
Клишас напомнил, что в международном праве есть принцип государственного суверенитета, который не допускает вмешательства в дела любого государства и его ограничение в своей юрисдикции. Сенатор подчеркнул, что соответствующий базовый принцип закреплен в Уставе ООН. "Участие государства в международных договорах, в том числе и в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, априори не противопоставимо принципу государственного суверенитета – особенно, когда международный орган, к примеру, Европейский Суд, де-факто вторгается в национальную юрисдикцию государства", – пояснил сенатор.
По его словам, реально суверенное государство – это сильное государство, посему главное внимание необходимо уделять именно национальной системе защиты прав и свобод человека, восстановлению прав, которые были нарушены.
И международные субсидиарные органы, подчеркнул он, не должны заменять механизмы национальной законодательной системы. В противном случае, государство отказалось бы от принципа суверенитета.
Стоит отметить, что либеральная платформа "Единой России" активно работает над адаптацией заложенных Конвенций о защите прав и свобод человека стандартов к отечественной правовой системе. Партия на постоянной основе проводит мероприятия, на которых обсуждаются главные проблемы российской правовой системы, включая исполнение решений Европейского суда по правам человека.
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