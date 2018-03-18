Exit polls: Путин уверенно выигрывает выборы
По данным Фонда "Общественное мнение" результаты выборов выглядят следующим образом:
Бабурин – 0,6 %
Грудинин – 11,8 %
Жириновский – 5,9 %
Путин – 77 %
Собчак – 1,8 %
Сурайкин – 0,6 %
Титов – 0,7 %
Явлинский – 0,9 %
Данные ВЦИОМ:
Бабурин – 1 %
Грудинин – 11,2 %
Жириновский – 6,7 %
Путин – 73,9 %
Собчак – 2,5 %
Сурайкин – 0,8 %
Титов – 1,1 %
Явлинский – 1,6 %
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