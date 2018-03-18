Избирательные участки открылись по всей стране

От Петропавловска-Камчатского до Калининграда россияне могут отдать свой голос на выборах президента России. В 9:00 по московскому времени открылись участки в самых западных населенных пунктах страны. Между тем, на востоке России день выборов уже подходит к концу. В Москве избирательные участки открыли свои двери в 8:00.



Одной из первых свой голос за кандидата в президенты отдала глава ЦИК Элла Памфилова. Ей пришлось отстоять в очереди из желающих проголосовать около 30 минут. "Я проголосовала. Меня радует, что люди идут, немножко огорчает, что мороз большой и очень холодно", – сказала председатель Центризбиркома.

Она пояснила, что очередь на участке образовалась из-за нового механизма, который позволяет россиянам легко открепиться от участка по месту регистрации и проголосовать в любом другом. "Избиратели, которые сегодня выступают из Смоленской области, из Бурятии, – может быть, если бы не было нового механизма "мобильный избиратель", они бы не голосовали", – сказала она.

В России 18 марта проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов: Владимир Путин, Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.