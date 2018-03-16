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Политика

Порошенко объявил о начале операции в Донбассе

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Украина не оставляет попыток решить вопрос Донбасса силовым путем. Президент Незалежной Петр Порошенко объявил о начале "операции объединенных сил", которая приходит на смену так называемой Антитеррористической операции (АТО). Таким образом, Киев на практике приступил к реализации скандально известного закона о реинтеграции Донбасса.
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Положение об окончании АТО прямо прописано в одобренном президентом нормативно-правовом акте. "Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет полагаться на командующего объединенных сил", – заявил украинский лидер в Краматорске.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Руководить украинскими силовиками в Донбассе теперь будет генерал-лейтенант Сергей Наев. Некоторое время назад он был повышен до замначальника Генштаба украинской армии. До этого Наев занимал пост первого заместителя командующего сухопутными силами Незалежной.

Напомним, в конце февраля украинский лидер поставил свою подпись под текстом закона о реинтеграции Донбасса. Скандальный нормативно-правовой акт критиковали задолго до его принятия как на самой Украине, так и за ее пределами. Руководство страны призывали отказаться от его принятия, поскольку это может нанести вред процессу мирного урегулирования в регионе. Тем не менее Порошенко документ подписал.


Следует сказать, что текст закона откровенно милитаристский. Во-первых, Россия в нем величается "страной-агрессором", кроме того, устанавливается понятие "российская оккупационная власть".

Во-вторых, Порошенко и его окружение получают колоссальные полномочия: право вводить войска по своему усмотрению и применять вооруженные формирования на неопределенный срок. В-третьих, президент теперь может вводить военное положение. А любое упоминание о минских соглашениях (которые Украина, в принципе, и так не соблюдала и не соблюдает) было полностью исключено из итоговой редакции нормативно-правового акта.

Автор: Иван Поляков16 марта 2018, 18:34

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