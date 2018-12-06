Алкоголика Порошенко меняют на 52-летнюю блондинку

Количество соперников президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах главы государства увеличивается. На высший пост метит глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения, активный участник Евромайдана Ольга Богомолец. По ее словам, она не боится нести ответственность за свои поступки.

"Я хочу стать для украинского народа тем президентом, который гарантирует ему справедливость. У нас должен быть гарант не только Конституции, но и гарант справедливости", – заявила депутат. Обращение политика опубликовано на ее странице в Facebook.

Она также рассказала о своих причинах баллотироваться в президенты. По ее словам, граждане Украины должны получать достойные пенсии, стране необходима грамотная реформа здравоохранения, а бизнесу – справедливые налоги.

Пользователи Сети предположили, что выдвижение Богомолец поддержано Западом. "В президенты Украины собралась баллотироваться Ольга Богомолец – бывший личный врач Ющенко и один из авторов людоедской медицинской реформы. Не исключено, что Запад делает на нее ставку вместо Тимошенко, на которой, мягко говоря, клейма негде ставить", – написал на своей странице в Twitter Константин Симонов.





Ольга Богомолец родилась в 1966 году в Киеве. Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук. В 2004-2005 годах была личным врачом президента Украины Виктора Ющенко, известного своими прозападными взглядами.

Богомолец участвовала в протестах на майдане зимой 2013-2014 годов, руководила медицинским обеспечением. В 2014-м приняла участие в президентских выборах и заняла восьмое место с 1,9% голосов.

В президенты Украины собралась баллотироваться Ольга Богомолец - бывший личный врач Ющенко и один из авторов людоедской медицинской реформы. Не исключено, что Запад делает на нее ставку вместо Тимошенко, на которой, мягко говоря, клейма негде ставить. pic.twitter.com/0Mess6tRoj — Константин Симонов (@ich_Mitra) 6 декабря 2018 г.

Богомолец – человек небедный. Согласно декларации о доходах за 2015 год, депутат владеет семью квартирами. Среди имущества значится замок в городе Радомышль Житомирской области.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут по плану в конце марта 2019 года. За несколько месяцев до голосования рейтинг Петра Порошенко находится на уровне 10-12%.

Главу государства опережает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидер группы "Океан Ельзи" Станислав Вакарчук и актер Владимир Зеленский. Выборы могут быть сорваны в случае продления военного положения, срок действия которого заканчивается в конце декабря.