Алкоголика Порошенко меняют на 52-летнюю блондинку

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"Я хочу стать для украинского народа тем президентом, который гарантирует ему справедливость. У нас должен быть гарант не только Конституции, но и гарант справедливости", – заявила депутат. Обращение политика опубликовано на ее странице в Facebook.
Она также рассказала о своих причинах баллотироваться в президенты. По ее словам, граждане Украины должны получать достойные пенсии, стране необходима грамотная реформа здравоохранения, а бизнесу – справедливые налоги.
Пользователи Сети предположили, что выдвижение Богомолец поддержано Западом. "В президенты Украины собралась баллотироваться Ольга Богомолец – бывший личный врач Ющенко и один из авторов людоедской медицинской реформы. Не исключено, что Запад делает на нее ставку вместо Тимошенко, на которой, мягко говоря, клейма негде ставить", – написал на своей странице в Twitter Константин Симонов.
Ольга Богомолец родилась в 1966 году в Киеве. Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук. В 2004-2005 годах была личным врачом президента Украины Виктора Ющенко, известного своими прозападными взглядами.
Богомолец участвовала в протестах на майдане зимой 2013-2014 годов, руководила медицинским обеспечением. В 2014-м приняла участие в президентских выборах и заняла восьмое место с 1,9% голосов.
В президенты Украины собралась баллотироваться Ольга Богомолец - бывший личный врач Ющенко и один из авторов людоедской медицинской реформы. Не исключено, что Запад делает на нее ставку вместо Тимошенко, на которой, мягко говоря, клейма негде ставить. pic.twitter.com/0Mess6tRoj— Константин Симонов (@ich_Mitra) 6 декабря 2018 г.
Богомолец – человек небедный. Согласно декларации о доходах за 2015 год, депутат владеет семью квартирами. Среди имущества значится замок в городе Радомышль Житомирской области.
Очередные президентские выборы на Украине пройдут по плану в конце марта 2019 года. За несколько месяцев до голосования рейтинг Петра Порошенко находится на уровне 10-12%.
Главу государства опережает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидер группы "Океан Ельзи" Станислав Вакарчук и актер Владимир Зеленский. Выборы могут быть сорваны в случае продления военного положения, срок действия которого заканчивается в конце декабря.
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