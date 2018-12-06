Беспардонный Порошенко толкает мир к ядерной войне
Эксперт прокомментировал слова командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, который заявил, что готов сидеть в тюрьме в России вместо арестованных моряков. Соскин посчитал инициативу военного правильной и подчеркнул, что командир должен отвечать за подчиненных.
"В принципе, так можно поступать. Такие случаи известны из практики", – цитирует эксперта НСН.
Соскин считает, что России не следует удерживать украинских моряков, поскольку это может ухудшить и без того непростое внешнеполитическое положение Москвы. "Их надо просто выпустить, чтобы не было взрывоопасной ситуации, грозящей евразийской войной с переходом в ядерную", – заявил политолог.
Провокация украинских ВМС произошла 25 ноября. Бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вторглись в территориальные воды России. Кроме моряков, на кораблях находились сотрудники Службы безопасности Украины. Вскоре суда были задержаны пограничной охраной ФСБ и доставлены в порт Керчь. Экипажи были арестованы на два месяца.
Для Порошенко сейчас главное - любыми путями сохранить власть. Очередная провокация перейдет в открытый военный конфликт с Россией, в который вмешается Запад. Порошенко терять нечего, поэтому он идет ва-банк.— Константин Симонов (@ich_Mitra) 6 декабря 2018 г.
Инцидент был использован руководством Незалежной для введения в стране военного положения. Эксперты не исключают, что Киев решится на новую провокацию и в очередной раз обвинит Москву.
На этом фоне появились сообщения о готовности НАТО ввести корабли в Азовское море. По словам политолога Александра Суркова, Запад готов поддержать Киев в регионе, но для этого Украина должна разорвать соглашение с Россией о совместном использовании Азовского моря.
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