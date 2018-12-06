Запад поставил на место самоуверенного Порошенко
На
пресс-конференции в Киеве аналитик заявил, что Порошенко хотел
перенести выборы с весны на лето следующего года. Однако вместо 60 дней
особый режим удалось ввести только на 30, да и то не на всей территории
страны, а лишь в юго-восточных регионах. "Он проиграл по всем пунктам", – цитирует эксперта издание "ПолитНавигатор".
Поражению Порошенко способствовал Запад, полагает аналитик. В ЕС и США быстро поняли, что главная цель Порошенко – сорвать выборы, поэтому не дали украинскому лидеру возможности воплотить в жизнь свои планы. То военное положение, которое в итоге было введено, Корнейчук назвал "кастрированным".
Более того, полагает эксперт, особым режимом начинает тяготиться сам украинский лидер. По мнению Корнейчука, в администрации Порошенко ждут окончания военного положения, чтобы поскорее забыть о своей неудаче.
В Киеве допустили возможность снятия военного положения. Неудивительно: никаких причин для него и не было. Заявления Порошенко о стягивании Россией войск к границам, как обычно, оказались ложью. Авантюристичная власть - под стать ей и последние решения. Как, впрочем, и первые.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 декабря 2018 г.
На введение особого режима президент Незалежной решился после задержания трех кораблей Военно-морских сил Украины в Азовском море 25 ноября. Суда вторглись в российские территориальные воды и не отвечали на запросы пограничников ФСБ.
Военное положение продлится до конца декабря. Тогда же начинается кампания по выборам президента страны, которые должны пройти в конце марта следующего года.
Эксперты опасаются, что это не последняя провокация украинских властей. Шансов победить у Порошенко почти нет, а перенос выборов на неопределенный срок позволит ему сохранить власть еще на какое-то время.
Певица вряд ли ожидала негативной реакции
Он сравнил ее с принцессой Дианой
Комментатор считает вердикт Фемиды несправедливым
Андре примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная"