Запад поставил на место самоуверенного Порошенко

Украинскому лидеру Петру Порошенко не удалось воплотить в жизнь первоначальный план и ввести военное положение на 60 дней, что привело бы к отмене президентских выборов. Против намерений главы государства выступил Запад, уверен политолог Дмитрий Корнейчук.



На пресс-конференции в Киеве аналитик заявил, что Порошенко хотел перенести выборы с весны на лето следующего года. Однако вместо 60 дней особый режим удалось ввести только на 30, да и то не на всей территории страны, а лишь в юго-восточных регионах. "Он проиграл по всем пунктам", – цитирует эксперта издание "ПолитНавигатор".



Поражению Порошенко способствовал Запад, полагает аналитик. В ЕС и США быстро поняли, что главная цель Порошенко – сорвать выборы, поэтому не дали украинскому лидеру возможности воплотить в жизнь свои планы. То военное положение, которое в итоге было введено, Корнейчук назвал "кастрированным".

Более того, полагает эксперт, особым режимом начинает тяготиться сам украинский лидер. По мнению Корнейчука, в администрации Порошенко ждут окончания военного положения, чтобы поскорее забыть о своей неудаче.

В Киеве допустили возможность снятия военного положения. Неудивительно: никаких причин для него и не было. Заявления Порошенко о стягивании Россией войск к границам, как обычно, оказались ложью. Авантюристичная власть - под стать ей и последние решения. Как, впрочем, и первые. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 декабря 2018 г.

На введение особого режима президент Незалежной решился после задержания трех кораблей Военно-морских сил Украины в Азовском море 25 ноября. Суда вторглись в российские территориальные воды и не отвечали на запросы пограничников ФСБ.

Военное положение продлится до конца декабря. Тогда же начинается кампания по выборам президента страны, которые должны пройти в конце марта следующего года.

Эксперты опасаются, что это не последняя провокация украинских властей. Шансов победить у Порошенко почти нет, а перенос выборов на неопределенный срок позволит ему сохранить власть еще на какое-то время.