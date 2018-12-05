Будет много крови: Украина готовит новую провокацию

Украинские власти готовят очередную провокацию, в которой потом обвинят Россию, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Парламентарий полагает, что Незалежная попробует надавить на Германию и Францию, чтобы те ввели новые санкции против Москвы.



По словам законодателя, возникшая после инцидента в Керченском проливе напряженная ситуация может быть использована Киевом для новой провокации в течение следующих двух-трех недель. "Ситуация выходит из-под контроля и, по сути дела, напоминает 39-й год", – сказал депутат, намекнув на провокацию, которая была использована Германией для вторжения в Польшу, что послужило началом Второй мировой войны.

Гаврилов уверен: если власти Незалежной смогут организовать кровавый инцидент на границе или устроить крупный теракт в Киеве, а затем свалить все на Россию, то получат серьезный инструмент давления на Германию и Францию.

"Чтобы склонить их не просто к новому витку санкций, а на использование Украины как явного плацдарма для серьезного противостоянии с Россией и раскачивания ситуации в целом в Евразии", – сказал парламентарий в эфире передачи "Право голоса".

Появляется стойкое ощущение, что тема Украины на российском телевидении раскручивается не зря. Если Керченская провокация не сможет оставить Порошенко у власти, то нас ждут уже не просто провокации, а реальная война между Россией и Украиной, в нашем большом русском мире. pic.twitter.com/IUYUp0ezUs — Никита Исаев (@NikitaIsaev78) 4 декабря 2018 г.

Напомним, 25 ноября три корабля украинских ВМС вторглись в территориальные воды России и были задержаны пограничниками ФСБ. Киев обвинил Москву в агрессии, по инициативе президента Петра Порошенко в стране ввели военное положение.

Эксперты опасаются, что это не последняя провокация украинских властей. Военное положение в стране будет действовать до конца декабря, тогда же стартует кампания по выборам президента Незалежной, которые намечены на март следующего года. Шансы на победу у Порошенко призрачные, поэтому, полагают аналитики, глава государства попробует продлить военное положение, чтобы сорвать голосование и остаться у власти на неопределенный срок.

На этом фоне тревожные сообщения приходят из Донбасса. Там ополченцы заметили военнослужащих НАТО. Не исключено, что они прибыли для участия в учениях, которые анонсировал украинский лидер. Возможно, провокация будет совершена в ходе маневров.