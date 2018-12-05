Порошенко отменил выборы на Украине
На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко ввел в приграничных с Россией областях режим военного положения. Из-за этого там по закону нельзя проводить выборы.
Глава украинского парламента сообщил, что им были проведены подробные консультации с Центральной избирательной комиссией, комитетом парламента и юридическим отделом Рады. "Пришли к общему пониманию, что, к сожалению, сегодня провести выборы невозможно", – сказал Андрей Парубий.
По его словам, после отмены военного положения в десяти областях ЦИК возобновит прерванный избирательный процесс, сообщает издание "Обозреватель". 3 декабря Петр Порошенко внес в Верховную раду проект изменений в закон о правовом режиме военного положения для того, чтобы провести выборы в тех регионах, в которых они запланированы. Депутаты так и не рассмотрели предложения президента.
В любой непонятной ситуации вводи #военное_положение (c) Петро #Порошенко pic.twitter.com/DIRR0k99Ve— Александр В. (@wmk3u) 1 декабря 2018 г.
Напомним, что в приграничных с Россией областях Украины действует режим военного положения. Его ввел президент после инцидента в Керченском проливе, когда три украинских корабля нарушили границу России и двинулись из Черного моря в сторону Крымского моста. Они совершали опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских властей, в результате чего были задержаны, а моряки арестованы на два месяца.
В России инцидент в Черном море назвали подготовленной в Киеве провокацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время Владимир Путин не планирует никаких контактов с украинским лидером.
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