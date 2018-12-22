Веселый Порошенко шлепнулся в лужу во время праздника

Комментаторы осадили Порошенко, назвавшего Ан-225 "украинским гигантом". Пользователи напомнили Киеву, кто разрабатывал легендарную "Мрию".

Интернет-пользователи высмеяли президента Украина Петра Порошенко, решившего отпраздновать юбилей "украинского" Ан-225.



Порошенко в своем Twitter назвал легенду советского авиастроения "украинским гигантом".

"Настоящий великан, обладатель абсолютного рекорда грузоподъемности – и вообще 240 мировых авиарекордов – все это наша легендарная и уникальная "Мрия", – написал в своем посте президент Украины.

Справжній велетень, володар абсолютного рекорду вантажопідйомності – і загалом 240 світових авіарекордів – все це наша легендарна і унікальна «Мрія». Український гігант АН-225, який за кодифікацією НАТО має ще одне чудове ім'я «Козак».



Сьогодні «Мрія» святкує 30-річний ювілей! pic.twitter.com/S3EDrwtTvq — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 декабря 2018 г.

Комментаторы поспешили указать на то, что Порошенко, как и Украина после Майдана, в принципе, не имеет никакого отношения к легендарному Ан-225, которому действительно на днях исполняется 30 лет.



"30 лет с Божьей помощью без технического обслуживания", – комментирует твит Порошенко один из пользователей.



"Да в СССР коммунисты могли создавать отличные самолеты", – говорит другой.



Третий отмечает, что Ан-225 – это советское прошлое, от которого Порошенко так старательно сейчас пытается избавится.



Добавим, что проект Ан-225 "Мрия" был создан специалистами ОКЮБ имени Антонова в 1980-х годах. Разработка проводилась в рамках проектирования советского многоразового космического корабля "Буран". "Мрия" – самый большой самолет в мире и существует в единственном экземпляре.