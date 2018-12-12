Старец напророчил Охлобыстину скорое начало войны в России

15 декабря в театре "Геликон-опера" состоится поэтический вечер Ивана и Ксении Охлобыстиных "Почувствовать недосказанное", в котором прозвучат произведения Серебряного века. Накануне выступления с актером, писателем и священником встретился корреспондент "Дни.ру". Судя по всему, Третья мировая война начнется уже скоро.

Иван, то и дело говорят о каких-то пророчествах старцев, что, якобы, Украина может повторить судьбу Югославии и распасться на несколько независимых государств. Вы, как имеющий отношение к церкви человек, что-то подобное слышали?



Слышал, хотя и знаю, точно ли это пророчества или чьи-то выдумки "на злобу дня". Но, будучи прагматиком во всем, даже в вере, я был у отца Адриана – человека высокой духовности, одного из столпов, последнего из плеяды великих духовников и старцев, подвизавшихся в Псково-Печерском монастыре. И спросил его, будет ли война. Он ответил: "Будет обязательно. Но ничего не бойтесь, все в итоге было хорошо".

Пока же идет война с отдельными личностями. Вас, например, сразу несколько стран внесли в "черные списки" и запретили въезд. Помню, как в 2016 году советник главы МВД и депутат Верховной Рады Антон Геращенко кричал тогда: "Отправляю сегодня обращение к послам 28 стран ЕС, США, Канады, Австралии, Японии, Израиля с требованием внести Ивана Охлобыстина в список лиц, которым запрещен въезд в страны цивилизованного мира". Как Вам живется под запретами?

Я к этому отношусь брезгливо. Врагом меня объявили люди, считающие себя демократами. Получается, что они осуждают консерваторов – это вообще нонсенс какой-то. То, что мне ряд стран запретил въезд... Знаете, все, что я хотел, я уже посмотрел. Единственное, куда поехал бы, это в город Ле-Локаль, что на границе Франции и Швейцарии. Там есть две крупные часовые фабрики и музей старинных часов, а мне все это интересно.

Но, боюсь, теперь дальше ДНР Вы не скоро уедете – тем более, у вас есть паспорт этой никем не признанной республики...

Я видел отчаяние людей, которые живут в подвала, в школу и на работу ходят под пулями. И все это длится, чем Вторая мировая война. Вот и захотел им как-то помочь, поддержать своего друга Александра Захарченко. Поехал туда и попросил меня сделать гражданином Донецкой Народной Республики. Да, я искренне верю, что люди, живущие в Донецке и Луганске, имеют право на самообразование, имеют право отстаивают говорить на родном языке, жить на своей земле по тем морально-нравственным канонам, которые они считают для себя приемлемыми.

Но ведь не только из-за Украины на Вас ополчились. В 2014 году правительства Латвии и Эстонии внесли ваше имя в "черный список" за резкие высказывания по поводу представителей сексуальных меньшинств...Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевитогда тогда заявил, что вы словами "геев нужно сжигать" разжигаете этническую вражду.

Ребята, это не я резко высказался, а библейский Моисей. Я всегда, говоря о Содоме и Гоморре, только на великих ссылаюсь. Ко мне претензий быть не может здесь.

А как Вы считаете, когда закончится ужас, творящийся на Украине, если вообще закончится, и когда мы помиримся с братским славянским народом?

Многие патриоты делают ошибку, считая, что Украина погибнет. Ни фига она не погибнет – потому что сегодня она переживает все то, что у нас было в конце 80-х – начале 90-х. А это глобальные геополитические изменения. В итоге, я думаю, мы все равно будем братьями, друзьями, добрыми соседями. Потому что невозможно разлучить одну единую биомассу. Несколько поколений могут, конечно, вырастит с лозунгом "москаляку на гiляку" ("русского, москвича – на ветку" – Прим. ред). Но, пройдет время, этот морок развеется.

Лично для Вас Украина – это что?

Это поэтическая составляющая нашей славянской цивилизации. А мы – более прагматичная, лесная. Они – южане, которые умеют и вкусно готовить, и красиво есть. Хотя у украинцев, конечно, была более беспокойная история, поскольку рядом поляки.