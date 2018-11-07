Пропавший Скрипаль исподтишка бьет по России
Представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что Москве предстоит ответить за несоблюдение американских условий. "Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о нераспространении химического и биологического оружия CBW, который требует от нас введения дополнительных санкций", – сообщила она. Новый пакет санкций рассматривает понижение уровня двусторонних дипломатических отношений и сокращение торговых связей.
Любопытно, что расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии пока не сдвинулось с мертвой точки, а точное местонахождение пострадавшего остается неизвестным. Тем не менее Вашингтон продолжает вводить ограничительные меры против Москвы.
Напомним, что в конце августа этого года вступил в силу первый пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей. Среди ограничений – запрет на оказание внешней помощи России, продажу оружия и финансирование таких сделок, а также на экспорт товаров и технологий двойного назначения. Исключение составляют гуманитарная помощь, поставки продовольствия и продуктов сельского хозяйства.
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