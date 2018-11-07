Пропавший Скрипаль исподтишка бьет по России

Государственный департамент Соединенных Штатов обвинил Москву в том, что она не хочет выполнять требования Вашингтона по делу Скрипалей. Теперь Америка угрожает введением нового пакета санкций.

Представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что Москве предстоит ответить за несоблюдение американских условий. "Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о нераспространении химического и биологического оружия CBW, который требует от нас введения дополнительных санкций", – сообщила она. Новый пакет санкций рассматривает понижение уровня двусторонних дипломатических отношений и сокращение торговых связей.

Любопытно, что расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии пока не сдвинулось с мертвой точки, а точное местонахождение пострадавшего остается неизвестным. Тем не менее Вашингтон продолжает вводить ограничительные меры против Москвы.

Напомним, что в конце августа этого года вступил в силу первый пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей. Среди ограничений – запрет на оказание внешней помощи России, продажу оружия и финансирование таких сделок, а также на экспорт товаров и технологий двойного назначения. Исключение составляют гуманитарная помощь, поставки продовольствия и продуктов сельского хозяйства.