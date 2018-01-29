Желание раздеть журналистку сломало психику Порошенко

Петру Порошенко мерещатся вышиванки. А еще российские войска в Донбассе. Так журналистка, которой украинский президент предложил раздеться на форуме в Давосе, прокомментировала его поведение.

Вышиванки на Наиле Аскер-Заде, задавшей вопрос президенту Украины на форуме в Давосе, не было. За украинскую национальную одежду Порошенко принял модное платье с цветами. "Так что вышиванка, как и российские войска в Донбассе, Порошенко просто померещились", – пояснила Аскер-Заде в эфире телеканала "Россия 1".

Наилю Аскер-Заде украинские СМИ уже окрестили рупором кремлевской пропаганды, а ее вопрос – провокацией. Корреспондент спросила у пробегавшего мимо Порошенко, зачем он принял "закон о войне". Украинский лидер на вопрос отвечать не пожелал, зато потребовал от журналистки снять вышиванку и подчеркнул, что будет общаться только с теми, кто обращается к нему на украинском языке.

Как объяснила Аскер-Заде, она задала вопрос Порошенко по-русски, потому что не знает украинского языка. В то же время президент Украины прекрасно владеет русским – он даже половину своей инаугурационной речи произнес на языке "страны-агрессора", как называют теперь Россию в Киеве, сообщает ФАН.

Выполнить просьбу Порошенко и снять вышиванку журналистка никак не могла. Главная причина – Аскер-Заде была одета вовсе не в символ принадлежности к "украинской нации", а в модное платье с цветами по вырезу.

Публикация от Наиля Аскер-заде (@nailya_askerzade) Янв 27, 2018 at 7:10 PST

Как писали Dni.Ru, Верховная рада приняла инициированный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ дает Порошенко право использовать вооруженные силы на неопределенный срок без санкции парламента. Президент сможет вводить военное положение, которое прекращает действие гражданских органов власти. Их функции в таком случае перейдут к областным военным администрациям.

Россия в документе называется "страной-оккупантом", также вводится понятие "российская оккупационная власть". В окончательном тексте законопроекта убраны любые упоминания о минских договоренностях.

Скандальный документ раскритиковали в России. Сразу же после его обнародования в МИДе подчеркнули: это не что иное, как подготовка к войне. "Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе, как подготовкой к новой войне, это назвать нельзя", – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.