Гордон выдал главный страх Порошенко по Донбассу

Украина не будет пытаться вернуть Донбасс до следующих президентских или парламентских выборов из-за резко негативного отношения живущих там людей к властям Незалежной. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил киевский журналист Дмитрий Гордон.



По его словам, возвращение Донбасса – прежде всего возвращение живущих там людей. "А разве избиратели из Донбасса проголосуют за власть на парламентских и президентских выборах? Никогда", – заметил он. На его взгляд, регион вновь окажется в составе Украины не ранее 2019 года.

Несколько дней назад Верховная рада приняла инициированный президентом Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ дает диктаторские полномочия главе государства, позволяя ему использовать вооруженные силы без разрешения парламента и на неопределенный срок, а также вводить по своему усмотрению военное положение. В таком случае полномочия местных гражданских органов власти возьмут на себя областные военные администрации.

Примечательно, что в новом законопроекте нет ни слова о заключенных почти три года назад минских соглашениях, а Россия называется "страной-оккупантом". По словам экспертов, это доказывает, что Киев не собирается выполнять взятые на себя обязательства и не настроен на решение конфликта в Донбассе мирным путем.





Законопроект о реинтеграции Донбасса не способствует возвращению региона на Украину, главное для Киева – отказаться от минских договоренностей, которыми он очень тяготится. Такое мнение высказал директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

В свою очередь руководитель Института политических исследований Сергей Марков отметил, что смысл принятого украинскими депутатами законопроекта заключается в военной оккупации Донбасса и "дальнейшей террористической зачистке региона". Инициатива принятия документа принадлежит Соединенным Штатам, уверен эксперт. "Американцы решают задачу создания таких условий, при которых Порошенко не мог бы пойти на примирение с Россией", – сказал политолог.