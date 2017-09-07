Путин пристыдил "заблудившегося" Тиллерсона

Рекс Тиллерсон попал в плохую компанию. А ведь когда-то был неплохим парнем – ему даже орден в Москве вручали. Владимир Путин порассуждал о перспективах российско-американского сотрудничества.

Рекс Тиллерсон от сотрудничества с Россией пока отлынивает, но все же есть надежда, что "ветер взаимодействия" вернет его на верный путь. А то некрасиво получается: Москва вручала орден нынешнему госсекретарю США, а теперь "он там обыски организует", заметил Владимир Путин, выступая на сессии Восточного экономического форума.

При этом Россия не прекращает сотрудничество с бывшей компанией Тиллерсона ExxonMobil. Кабмин в ближайшее время объявит о решении проблемы с нефтяным концерном, возникшей при реализации проекта "Cахалин-1", пишет со ссылкой на российского лидера "Газета.ru".

Днем ранее американские СМИ сообщили, что место госсекретаря США Рекса Тиллерсона неофициально заняла постпред при ООН Никки Хейли. По данным Foreign Policy, она не только сделала заявление по КНДР, но и раскритиковала ядерную сделку с Ираном, которую президент Америки Дональд Трамп считает неудачной.

Источник издания в правительстве США подтвердил журналистам, что Хейли может заменить Тиллерсона. "Есть очень серьезные слухи – еще с прошлой недели – что он уходит, а она займет его место", – отметил чиновник. В Госдепартаменте эту ситуацию называют "рекзитом" – по аналогии с брекзитом, выходом Великобритании из Евросоюза.

Если бы не та самая плохая компания "умников из Вашингтона", две державы вместе смогли бы многое сделать, уверен Путин. Например, уже состоялись первые пуски ракет с Восточного. В ближайшие годы он станет первым полномасштабным гражданским космодромом, откуда корабли, в том числе пилотируемые, полетят в дальний космос.

В этом вопросе, по словам президента, Россия планирует сотрудничать с США. "Если всякие умники из различных американских структур не помешают. Интерес в этом есть, в том числе по совместному изучению Марса к 2030 году", – заключил Путин.