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МИД резко осадил взломщиков из Госдепа

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg
Министерство иностранных дел России выпустило официальный ответ на захват дипломатической собственности Государственным департаментом США в Сан-Франциско и Вашингтоне. Москва призывает Белый дом одуматься.
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"Этот возмутительный шаг идет в русле фактической экспроприации в декабре прошлого года принадлежащих России загородных дипломатических жилых комплексов около Вашингтона и Нью-Йорка", – считают в ведомстве. В пресс-службе министерства отметили, что теперь в захваченных зданиях хозяйничают сотрудники американских спецслужб.

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Москва расценивает эту провокацию как откровенно враждебный акт. Дипломат считают, что действия Госдепа являются грубейшим нарушением норм международного права.

"Призываем американские власти одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты", – гласит текст заявления. В ведомстве отметили, что в противном случае американские власти будут нести ответственность за ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

В министерстве пока не готовы говорить мерах в ответ на проникновение со взломом в здания дипломатической миссии. Об этом заявил представитель ведомства Мария Захарова. "Это вопрос не моей компетенции и не сегодняшнего дня", – сказала она в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".

Напомним, обыски в зданиях дипломатической миссии России в Сан-Франциско и Вашингтоне начались еще 2 сентября. Как писали Dni.Ru, сотрудники Госдепа были вынуждены обратиться к услугам профессионального взломщика при осуществлении незаконного проникновения.

Автор: Евгений Мышко3 сентября 2017, 15:33

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