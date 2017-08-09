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В Москве посмеялись над наивной глупостью Киева

МИД России. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Прозвучавшие на днях в Киеве призывы украинцам воздержаться от поездок в Россию носят абсурдный характер. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин.
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"Это, конечно, вопрос их внутренней политики, но вообще такие заявления делать, как минимум некорректно, на мой взгляд", – сказал дипломат. По его мнению – это наивно и безответственно.

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Замглавы российского МИДа полагает, что граждане Украины вряд ли воспримут такие заявления всерьез. "Думаю, что миллионы украинцев, которые живут временно или постоянно у нас в силу сложившихся политических обстоятельств на Украине, будут категорически не согласны с подобного рода высказываниями", – уверен Карасин.

Напомним, во вторник, 8 августа, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что граждан страны не нужно пускать в Россию. "Я считаю, что нечего туда ездить", – выразил свое мнение чиновник.


По мнению Омеляна, украинцы могут посещать Россию лишь с целью навестить родственников. "Если мы идем в Европу – мы должны идти в Европу", – добавил он.

На доносящиеся из Киева бредни отреагировали в Крыму. Заявление о том, что украинцам не нужно посещать Россию – это лишь попытка нагнетения страха, считает зампред Госсовета Республики Крым Ремзи Ильясов. "Не то время, чтобы кому-то указывать, куда ехать", – сказал он.

Ильясов отметил, что если Украина заботится о благополучии своих граждан, то она наоборот должна создать все условия для нормальной коммуникации между двумя странами. "Ну бог с ними, время все покажет", – добавил он.

Автор: Иван Поляков9 августа 2017, 19:56

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