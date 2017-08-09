В Москве посмеялись над наивной глупостью Киева

Прозвучавшие на днях в Киеве призывы украинцам воздержаться от поездок в Россию носят абсурдный характер. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин.

"Это, конечно, вопрос их внутренней политики, но вообще такие заявления делать, как минимум некорректно, на мой взгляд", – сказал дипломат. По его мнению – это наивно и безответственно.

Замглавы российского МИДа полагает, что граждане Украины вряд ли воспримут такие заявления всерьез. "Думаю, что миллионы украинцев, которые живут временно или постоянно у нас в силу сложившихся политических обстоятельств на Украине, будут категорически не согласны с подобного рода высказываниями", – уверен Карасин.

Напомним, во вторник, 8 августа, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что граждан страны не нужно пускать в Россию. "Я считаю, что нечего туда ездить", – выразил свое мнение чиновник.





По мнению Омеляна, украинцы могут посещать Россию лишь с целью навестить родственников. "Если мы идем в Европу – мы должны идти в Европу", – добавил он.

На доносящиеся из Киева бредни отреагировали в Крыму. Заявление о том, что украинцам не нужно посещать Россию – это лишь попытка нагнетения страха, считает зампред Госсовета Республики Крым Ремзи Ильясов. "Не то время, чтобы кому-то указывать, куда ехать", – сказал он.

Ильясов отметил, что если Украина заботится о благополучии своих граждан, то она наоборот должна создать все условия для нормальной коммуникации между двумя странами. "Ну бог с ними, время все покажет", – добавил он.

