Киев винит российскую "голоту" в потере Крыма

Украинские чиновники договорились до того, что обвинили в потере Крыма российских пенсионеров. Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает стратегической ошибкой действия администрации Виктора Януковича, которые привели к воссоединению полуострова с Россией.

Ошибка заключается в том, что Киев в свое время разрешил пенсионерам и другим гражданам жить в Крыму и получать российскую пенсию. В интервью украинскому изданию "Обозреватель" Владимир Омелян назвал пенсионеров голотой и заявил, что именно они выполнили задание Кремля по присоединению Крыма к России.

Министр также заявил, что не видит смысла в поездках украинцев в Россию или Донбасс. По его словам, жители страны должны идти в Европу.

Между тем в Европе их не ждут. Мало того, несмотря на введение безвизового режима, украинские власти могут утратить доверие и поддержку Евросоюза и США, рискуя столкнуться с волной антиправительственных протестов. Об этом говорится в докладе, подготовленном экспертами аналитического агентства "Внешняя политика" и опубликованном в середине июня 2017 года.

В документе отмечается, что украинский кризис может развиваться по четырем сценариям. Первый предполагает фиксацию внутриполитической ситуации в государстве на прежнем уровне, а также поддержку Петра Порошенко со стороны Вашингтона и Брюсселя. Второй допускает сохранение устойчивости киевского режима. При этом западные страны будут все менее терпимы к нарушениям Украиной минских соглашений.

Два других сценария предполагают более драматичное развитие событий. В соответствии с одним из них Украину ждет волна внутриполитической дестабилизации. В лучшем случае она примет форму жесткого противостояния законодательной и исполнительной власти, в худшем – форму массовых уличных акций с применением насилия, а также создаст угрозу переворота и коллапса в госструктурах. Не исключена и эскалация конфликта в Донбассе, которая обернется возобновлением боевых действий.

Тем временем в украинских СМИ появилась информация об отдыхе Владимира Омеляна и его семьи в Турции. Министр инфраструктуры остановился в одном из самых дорогих отелей Бодрума – Luxbodru, где стоимость одной ночи превышает 30 тысяч гривен. С учетом перелета чиновник потратил более 500 тысяч гривен (более 1,6 миллиона рублей). При этом его официальный доход за год составляет 290 тысяч гривен.