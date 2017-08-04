Пекин жестко высказался об антироссийских санкциях Вашингтона

Китайский МИД жестко отреагировал на принятый США закон о санкциях против России. В Пекине заявили, что любые разногласия между странами следует регулировать путем равноправного диалога.

Внешнеполитическое ведомство КНР категорически против каких-либо односторонних шагов на международной арене, в том числе и нового закона, принятого США против России, Ирана и КНДР. "Мы считаем, что урегулирование разногласий, возникающих между разными странами, должно реализовываться на основе взаимного уважения путем соответствующего равноправного диалога", – говорится в заявлении МИД Китая.

Закон, принятый на этой неделе в Вашингтоне, ограничивает полномочия президента по отмене санкций – последнее слово остается за конгрессом. Вдобавок ограничительные меры, введенные еще указом Барака Обамы, приобрели силу закона, что еще больше затруднит любые попытки их отменить.

Президент США Дональд Трамп закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР уже подписал. Пакет ограничительных мер стал самым масштабным с начала 2014 года. Он расширяет секторальные санкции против российской экономики и в отношении энергетических проектов, в том числе в Европе, напоминает РИА Новости.

Как отметили наблюдатели, американскому президенту пришлось поставить подпись под этим документом, хотя Трамп и назвал его неконституционным. Дело в том, что конгресс собрал подавляющее большинство голосов в поддержку закона – его приняли бы даже в том случае, если бы глава государства воспользовался правом вето. Тем не менее Трамп заявил, что конгресс своими действиями ухудшил отношения между Вашингтоном и Москвой и поспособствовал сближению России и Китая.

Напомним, что в Москве шаги Вашингтона сочли объявлением торговой войны, хотя сами конгрессмены с таким определением не согласны. Кремль предпринял некоторые ответные шаги, в частности предложил американцам привести число дипломатических и технических сотрудников в России в точное соответствие с числом российских дипломатов и техперсонала в США.