Американские санкции окончательно разрушат Украину

Подписанный на днях президентом США Дональдом Трампом закон об ужесточении антироссийских санкций направлен не против Москвы, а против Украины и ее территориальной целостности. Об этом заявил глава общественно-политического движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.

По его словам, новые санкции нанесут ущерб Евросоюзу, прежде всего крупнейшим энергетическим компаниям континента, которые сотрудничают с Россией. В свою очередь, заявил Медведчук, это обострит противоречия между Вашингтоном и Брюсселем, а значит и напряженность между Украиной и другими участниками "нормандской четверки" – Германией и Францией.

Политик уверен: это ставит под сомнение возможность реинтеграции Донбасса обратно на Украину путем мирного урегулирования. Он отметил, что закономерной реакцией на продолжение Вашингтоном антироссийской политики стало то, что на Украине активизировалась "партия войны", нацеленная на противостояние с Москвой.

Медведчук полагает, что это обернется лишь дальнейшей эскалацией в Донбассе. "Более того, это если не похоронит окончательно реинтеграцию неконтролируемых территорий Донбасса, то на долгие годы – если не на десятилетия – сделает невозможным этот процесс", – резюмировал он.





Напомним, 2 августа президент США Дональда Трамп подписал закон об ужесточении санкций против России. Документ, помимо прочего, предполагает ряд экономических мер. К примеру, он ограничивает сотрудничество американский компаний в рамках совместных энергетических проектах с Россией. Кроме того, в нормативно-правовом акте прямо заявлено о необходимости противодействовать строительству российского газопровода "Северный поток – 2".

В Министерстве иностранных дел России назвали ужесточение санкций шагом по пути уничтожения всяких перспектив на нормализацию двухсторонних отношений. Москва в ответ объявила о высылке сотен американских дипломатов из России, а также изъяла из пользования работников диппредставительства дачу в Серебряном Бору на Западе Москвы и комплекс складов на Дорожной улице на юге столицы.

