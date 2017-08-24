Отмечающий праздник Порошенко напал на Россию

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает национальный праздник – День независимости. Однако, вместо того чтобы праздновать, президент страны Петр Порошенко предпочитает распространять в Сети агрессивные высказывания против России.

Утро украинского лидера началось с позитива – он решил поздравить своих граждан с Днем независимости. На его официальной странице в Twitter появился трогательный пост. Ниже Порошенко прикрепил фотографию, на которой он запечатлен в церкви вместе со своей семьей.

Боже великий, єдиний, нам Україну храни!



Разом з Мариною молимося за нашу державу та просимо Божого захисту та благословення її захисникам pic.twitter.com/Kj8tfsU1dt — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 августа 2017 г.

Но потом что-то пошло не так, и уже спустя час президент Украины стал заваливать свою страницу агрессивными высказываниями в адрес России. "Меньше всего Россия хочет видеть Украину успешной", "Десять тысяч украинских жизней – на совести Кремля", "Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору, но наша цель – мирный, дипломатичный путь", – неожиданно стал писать Порошенко.

Отметим, что обычно украинский лидер ведет себя в соцсетях довольно сдержанно. Кроме того, статус президента предусматривает обоснованность обвинений и резких выпадов, однако Порошенко явно не знаком с политической и дипломатической этикой. Остается только гадать, что могло вывести из себя главу украинского государства в праздничный день.

Впевнений, ворог не зможе підірвати нас ізсередини. Щоб п'ята колона і не думала підняти голови, а отаманщина не руйнувала основ державності — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 августа 2017 г.

Україна готова дати жорстку військову відсіч агресорові, але наш пріоритет - мирний, дипломатичний шлях повернення Донбасу та Криму — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 августа 2017 г.

Їх підступно атакували регулярні підрозділи російської армії, які вдерлися на нашу землю - без оголошення війни, як колись Гітлер — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 августа 2017 г.

Напомним, сегодня на Украине отмечают День независимости. Торжества начались с церковных богослужений во всех регионах страны. В Софийский собор прибыло высшее руководство во главе с президентом Петром Порошенко. На главной улице Киева – праздничный парад, передает НТВ. По Крещатику идут украинские военные вместе с коллегами из девяти стран НАТО.