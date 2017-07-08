Макрон опоздал на встречу с Путиным

В Гамбурге президент Франции Эммануэль Макрон опоздал на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20. Политик задержался из-за обсуждения проблем климата.
"Надеюсь, что теперь климат будет лучше", – цитирует Путина РИА Новости. Журналисты также отметили, что Макрон решил начать встречу с подтягивания носков. Беседа политиков попала на видео.
Французские манеры: Макрон начал встречу с Путиным с подтягивания носков pic.twitter.com/ArNIRbKanr— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 8 июля 2017 г.
Об этом рассказала его супруга Елена в соцсети Facebook
Она рассказала об этом в соцсети Instagram
Из-за него на саммите остался неразрешенным вопрос по климату
Снимок был сделан в Эрмитаже