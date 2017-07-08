Макрон опоздал на встречу с Путиным

В Гамбурге президент Франции Эммануэль Макрон опоздал на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20. Политик задержался из-за обсуждения проблем климата.

"Надеюсь, что теперь климат будет лучше", – цитирует Путина РИА Новости. Журналисты также отметили, что Макрон решил начать встречу с подтягивания носков. Беседа политиков попала на видео.