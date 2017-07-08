Судьбу Украины решили без Порошенко
Обсуждение ситуации в Незалежной проходило без участия президента Украины Петра Порошенко, который не был приглашен на мероприятие. Проблему урегулирования конфликта на востоке страны политики пытались решить во время рабочего завтрака.
По итогам встречи лидеры подтвердили важность поддержания перемирия в зоне ведения боевых действий, передает РИА Новости. Информация о конкретных мерах, которые были решено предпринять в этой связи, не разглашается.
Напомним, в группу стран G20 входят 20 государств мира с наиболее развитой экономикой. Украина к ним не относится, поэтому Порошенко не был приглашен на мероприятие.
Украинский кризис обсуждался и на встрече президента России Владимира Путин с его американский коллегой Дональдом Трампом. На беседу было отведено около часа, в итоге переговоры длились вдвое дольше.
Украина в режиме завтрака: Путин, Меркель и Макрон подтвердили важность сохранения перемирия в Донбассе и выполнения Минска-2 pic.twitter.com/4rpwJuCDXa— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 8 июля 2017 г.
Как сообщали Dni.Ru, президентам удалось установить своеобразный рекорд. Политический обозреватель американского телеканала NBC Дэвид Акин написал у себя в Twitter, что встреча Путина и Трампа стала самой продолжительной на саммите G20.
"Нормандская тройка" в Гамбурге: Все, о чем накануне Путин договорился с Трампом, обсуждают на европейском уровне pic.twitter.com/UZvauBSnhv— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 8 июля 2017 г.
Об этом рассказала его супруга Елена в соцсети Facebook
Она рассказала об этом в соцсети Instagram
Из-за него на саммите остался неразрешенным вопрос по климату
Снимок был сделан в Эрмитаже