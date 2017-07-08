Судьбу Украины решили без Порошенко

В Гамбурге на полях саммита G20 прошла встреча президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и фанцузского лидера Эммануэля Макрона. Главной темой переговоров стала судьба Украины.

Обсуждение ситуации в Незалежной проходило без участия президента Украины Петра Порошенко, который не был приглашен на мероприятие. Проблему урегулирования конфликта на востоке страны политики пытались решить во время рабочего завтрака.

По итогам встречи лидеры подтвердили важность поддержания перемирия в зоне ведения боевых действий, передает РИА Новости. Информация о конкретных мерах, которые были решено предпринять в этой связи, не разглашается.

Напомним, в группу стран G20 входят 20 государств мира с наиболее развитой экономикой. Украина к ним не относится, поэтому Порошенко не был приглашен на мероприятие.

Украинский кризис обсуждался и на встрече президента России Владимира Путин с его американский коллегой Дональдом Трампом. На беседу было отведено около часа, в итоге переговоры длились вдвое дольше.

Украина в режиме завтрака: Путин, Меркель и Макрон подтвердили важность сохранения перемирия в Донбассе и выполнения Минска-2 pic.twitter.com/4rpwJuCDXa — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 8 июля 2017 г.

Как сообщали Dni.Ru, президентам удалось установить своеобразный рекорд. Политический обозреватель американского телеканала NBC Дэвид Акин написал у себя в Twitter, что встреча Путина и Трампа стала самой продолжительной на саммите G20.