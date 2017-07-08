В Гамбурге Путин встретился с Макроном и Меркель

На полях саммита G20 в Гамбурге президент России Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном. Политики проводят переговоры за рабочим завтраком.
Мероприятие состоялось в отеле "Атлантик". Ожидается, что стороны обсудят процесс урегулирования ситуации на Украине и другие вопросы международной повестки, передает ТАСС.
"Нормандская тройка" в Гамбурге: Все, о чем накануне Путин договорился с Трампом, обсуждают на европейском уровне pic.twitter.com/UZvauBSnhv— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 8 июля 2017 г.
Об этом рассказала его супруга Елена в соцсети Facebook
Она рассказала об этом в соцсети Instagram
Из-за него на саммите остался неразрешенным вопрос по климату
Снимок был сделан в Эрмитаже