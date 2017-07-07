Путин с порога заставил Меркель смеяться
На саммите "Большой двадцатки" (G20) всегда действует строжайший протокол. Согласно правилам, гостей встречает глава государства, на территории которого собираются лидеры стран-тяжеловесов.
В этом году председательствует Германия, поэтому на красной дорожке в Гамбурге всех приветствует канцлер ФРГ. Ангела Меркель и Владимир Путин пожали друг другу руки и сфотографировались перед камерами. С лица канцлера все это время не сходила улыбка, а после нескольких слов президента России она искренне и непротокольно расхохоталась.
Шутки на высшем уровне: Путин рассмешил Меркель во время рукопожатия pic.twitter.com/l4uBDxQKdK— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2017 г.
Что именно сказал ей Путин, вероятно, так и останется загадкой. Сразу после рукопожатия и фотографирования российский лидер проследовал к остальным гостям в зону ожидания.
Владимир Путин приехал на саммит G20 pic.twitter.com/PWlN6l2xCL— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2017 г.
В пятничном графике Путина – участие в двух официальных сессиях G20, переговоры с главами государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), а также несколько двухсторонних встреч. Самая ожидаемая – с лидером США Дональдом Трампом.
Кроме того, Владимир Путин побеседует с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, премьером Японии Синдзо Абэ, премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом, президентами Мексики и ЮАР Энрике Пенья Ньето и Джейкобом Зумой. Саммит продолжит работу в субботу, 8 июля.
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