Путин с порога заставил Меркель смеяться

Владимир Путин, прибыв в Гамбург на саммит "Большой двадцатки", сразу же заставил смеяться строгую Ангелу Меркель. Что именно сказал канцлеру президент России – тайна.

На саммите "Большой двадцатки" (G20) всегда действует строжайший протокол. Согласно правилам, гостей встречает глава государства, на территории которого собираются лидеры стран-тяжеловесов.

В этом году председательствует Германия, поэтому на красной дорожке в Гамбурге всех приветствует канцлер ФРГ. Ангела Меркель и Владимир Путин пожали друг другу руки и сфотографировались перед камерами. С лица канцлера все это время не сходила улыбка, а после нескольких слов президента России она искренне и непротокольно расхохоталась.

Шутки на высшем уровне: Путин рассмешил Меркель во время рукопожатия pic.twitter.com/l4uBDxQKdK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2017 г.

Что именно сказал ей Путин, вероятно, так и останется загадкой. Сразу после рукопожатия и фотографирования российский лидер проследовал к остальным гостям в зону ожидания.

Владимир Путин приехал на саммит G20 pic.twitter.com/PWlN6l2xCL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2017 г.

В пятничном графике Путина – участие в двух официальных сессиях G20, переговоры с главами государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), а также несколько двухсторонних встреч. Самая ожидаемая – с лидером США Дональдом Трампом.

Кроме того, Владимир Путин побеседует с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, премьером Японии Синдзо Абэ, премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом, президентами Мексики и ЮАР Энрике Пенья Ньето и Джейкобом Зумой. Саммит продолжит работу в субботу, 8 июля.