Яценюка высмеяли за неожиданный образ брутала

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк появился на приеме в резиденции посла США по случаю Дня независимости в новом имидже. Отношение к новому образу политика у пользователей Сети оказалось ироничным.

Брутальный имидж Яценюка сразил комментаторов наповал. Многие заметили, что украинский экс-премьер подражает секс-символам кино. Дорогой костюм, черные солнцезащитные очки, щетина – узнать политика за этим "комуфляжем" можно не сразу.

Мнения пользователей Facebook по поводу того, под кого косит Яценюк, разделились. Одни считают, что он похож "агента 007", а другие уверены, что он копирует Джейсона Стетхэма. Некоторые даже присвоили ему звание "Переносчик-2" и звание "альфа-самца".

"Стэтэм отдыхает) теперь у меня новый кумир) надеюсь совсем скоро увижу с ним новый фильм)", "Так, где это происходит? Оскар?)), – пишут интернет-пользователи. Вместе с тем, некоторые задались вопросом, кто ранее занимался имиджем другого эксцентричного политика Михаила Саакашвили, имея в виду его чудачества и неопрятность в одежде.

Досталось в дискуссии и "Леди Ю", экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко. "Да, имидж для политика очень важный вопрос, но не стоит ему столько внимания уделять, как это делает Юлия Владимировна", "Я вот всегда вспоминаю Юльку, какой же страх она на всех наводила своей знаменитой косой)) А сколько пародий было, считаю что ее образ всегда останется в истории украинской политики)", - комментируют читатели.