Украина готовится к мгновенному захвату Донбасса

Депутат Верховной рады и бывший лидер запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош рассказал о планах Киева относительно Донбасса. Власти страны готовятся к мгновенному захвату непризнанных республик.

Политик уверен, что Вооруженные силы способны провести молниеносную операцию на востоке страны. "Провести, в свое время, когда мы будем готовы, мгновенную военную операцию по восточным оккупированным районам Донецкой и Луганской областей – это нам по силам", – заявил Ярош.

По мнению бывшего руководителя "Правого сектора", для осуществления плана по захвату непризнанных республик Украине не хватает политической воли. "Главное, чтобы мы готовились к этому, а не думали, что придет кто-то и нам поможет", – добавил он в интервью местному изданию "День".

Напомним, украинские власти готовят военную операцию по захвату территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом на страницах одного из киевских изданий заявил депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко.

Как писали Dni.Ru, главная задача военных – нанести несколько массированных ударов, которые позволили бы украинской армии расширить зону контроля в Донбассе. Возможно ли это, задается вопросом Денисенко. И отвечает: "Безусловно, да". По его словам, Украину ждет "горячая фаза войны".