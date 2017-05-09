Порошенко начал День Победы с русофобских нападок

Президент Украины Петр Порошенко выступил с необычной речью в честь Дня Победы. Вместо того, чтобы поздравить ветеранов в праздником, он набросился с нападками на Россию.

Агрессивные высказывания в адрес Москвы Порошенко делает по поводу и без. Вспомнить о мистической "российской угрозе" президент страны решил и во время выступления в День Победы.

"Мы, украинцы, являемся полноправными участниками победы над нацизмом. И праздник этот есть и будет. Но мы больше не будем отмечать его по московскому сценарию", – заявил глава государства в эфире местного телеканала "112". Украинский лидер добавил, что Великая Отечественная война имела отдельное украинское измерение. Что именно имел ввиду Порошенко, остается загадкой.

При этом президент Украины всячески подчеркивает, что Украина будет по-своему воспринимать этот праздник. Порошенко уверен, что Москва пытается управлять Киевом как во время Великой Отечественной войны.

Напомним, на Украине изменились традиции празднования Дня Победы в 2015 году. Теперь в стране делается акцент не на чествовании ветеранов, а на почтении памяти погибших во время Второй мировой войны.

Как писали Dni.Ru, 9 мая 2017 года радикалы устроили провокацию в Киеве. Неизвестные перекрыли доступ к памятнику Неизвестному солдату. В результате местные жители и сотрудники российского посольства не смогли возложить цветы к монументу.