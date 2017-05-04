В Киеве начался суд по делу Януковича

В Оболонском районном суде Киева начался процесс по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. Предварительное заседание открыл главный судья Владислав Девятко, передает Lenta.ru.
Рассмотрение дела проходит в заочном режиме. Как писали Dni.Ru, Янукович принимает участие в процессе посредством видеосвязи.
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