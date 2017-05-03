Путин отказался от помидоров Эрдогана

В Сочи завершилась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры обсудили торгово-экономическое взаимодействие двух стран, ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.

По завершении встречи главы государств вышли на совместную пресс-конференцию. По словам президента России Владимира Путина, Москва и Анкара твердо намерены укрепить двустороннее взаимодействие. "Сейчас можно с уверенностью констатировать, что восстановительный период в российско-турецких связях завершен. Мы возвращаемся к нормальному партнерству", – сказал глава российского государства.

В то же время он напомнил о том, что в конце мая этого года исполняется 25 лет со дня подписания российско-турецкого договора об основах взаимоотношений между двумя странами. Владимир Путин отметил, что особое внимание стороны сейчас уделяют вопросам экономики, в том числе снятию барьеров, которые мешали бы развитию торговых и инвестиционных отношений.

Президент России подчеркнул, что Москве и Анкаре совместными усилиями удалось прекратить падение объемов взаимной торговли. Он отметил, что в первые месяцы 2017 года был даже зафиксирован небольшой рост товарооборота – около 3%. По словам Путина, торговые ограничения между странами уже сняты, вместе с тем визовый режим и запрет на поставки турецких томатов в Россию пока сохраняются.

Владимир Путин также затронул вопрос безопасности российских туристов, подчеркнув, что для отдыха на майские праздники многие из россиян выбрали именно Турцию. "Поэтому принципиально важно обеспечить надежную безопасность российских граждан. Российские профильные ведомства готовы оказывать турецким спецслужбам всяческое содействие и помощь в этих вопросах. Взаимодействие между специальными службами укрепляется", – сказал глава государства.





В свою очередь, Эрдоган пригласил Путина на саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества, который состоится в мае в Турции. "Надеюсь, что консультационная работа и принятые решения нашими странами пойдут на благо наших стран, региону и всему человечеству", – сказал он.

По словам глава турецкого государства, результаты переговоров между двумя лидерами будут видны уже в ближайшие дни. Вместе с тем он подчеркнул, что Москва и Анкара едины в деле борьбы с террористической угрозой. "Нет никакого различия между терактами в Москве, в Стамбуле, в Брюсселе, в Кабуле или в Париже… Террористические организации являются общими врагами человечества, независимо от их названия, идеологии", – добавил он.

Затронули президенты и одну из наиболее актуальных тем современной международной повестки дня – войну в Сирии. Оба лидера сошлись на необходимости мирного урегулирования кризиса. По мнению главы Турции, этому способствуют переговоры в Астане между представителями сирийского правительства и вооруженной оппозиции. Впрочем, считает он, некоторые из участников конфликта саботируют переговорный процесс. "Мы очень хорошо знаем, что делают эти элементы, чтобы спровоцировать действия, чтобы уничтожить прорастающие семена надежд", – сказал Эрдоган.

Говоря о сирийской проблематике, президенты также обсудили создание зон деэскалации в арабской республике. Как отметил Владимир Путин, их появление поспособствует укреплению режима прекращения огня.





Напомним, Россия применила санкции против Турции в конце 2015 года, после того как был сбит бомбардировщик Су-24. В качестве ответной меры Москва ввела продуктовое эмбарго в отношении Анкары. Под ограничения попали мясо птицы, томаты, мандарины, а также другие овощи и фрукты.

Москва повторяла, что подумает об отмене ограничений после официальных извинений со стороны Эрдогана. Однако гордый турецкий лидер извиняться отказался. Более того, Анкара ввела против Москвы ответные санкции. Прекратился экспорт лимонов, бананов, орехов, лаймов, бобовых, картофеля и другого продовольствия из Турции в Россию.

Однако ситуация в Сирии, нестабильность на юго-востоке Турции, где войска вынуждены вести бои с отрядами Рабочей партии Курдистана, а также неустойчивое положение Эрдогана после неудавшегося государственного переворота вынудили его усмирить гордыню и принести в июне 2016 года официальные извинения за сбитый бомбардировщик.

После этого Москва и Анкара начали процесс нормализации двухсторонних отношений. Через несколько месяцев Россия разрешила ввоз на свою территорию турецких цитрусовых. В марте 2017 года Москва частично отменила запрет на поставку гвоздик и ряда овощей.

