В Великобритании досрочно распущен парламент

В Великобритании в ночь на 3 мая был распущен парламент. Соответствующее решение приняла премьер-министр страны Тереза Мэй.
Глава правительства встретится с королевой Елизаветой II и объявит о начале выборов в парламент, пишет "Газета.ru". Голосование пройдет 8 июня.
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