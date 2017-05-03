В Великобритании досрочно распущен парламент

В Великобритании в ночь на 3 мая был распущен парламент. Соответствующее решение приняла премьер-министр страны Тереза Мэй.

Глава правительства встретится с королевой Елизаветой II и объявит о начале выборов в парламент, пишет "Газета.ru". Голосование пройдет 8 июня.