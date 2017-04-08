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Политика

Захарова отреагировала на отмену визита Джонсона в Россию

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отмену визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона. Дипломат отметила, что рабочая встреча уже переносилась.

"Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы", – цитирует Захарову РИА Новости. По ее словам, последовательность и стабильность уже давно не являются визитной карточкой политики западных стран. Напомним, Джонсон отменил визит в Россию из-за ситуации в Сирии.

8 апреля 2017, 17:57

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