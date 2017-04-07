Лавров о тяжелых последствиях атаки США на Сирию

В беседе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о негативных последствиях американской атаки крылатыми ракетами базы правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Он заметил, что действия США "способны лишь осложнить и без того напряженную ситуацию и подорвать предпринимаемые Россией и Турцией усилия по мирному урегулированию сирийского кризиса", передает РИА ФАН. Россия считает неприемлемым атаку сирийской авиабазы, добавил Лавров.