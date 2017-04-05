Объявлена дата визита Тиллерсона в Москву

В Министерстве иностранных дел России назвали дату визита Госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву. Дипломат проведет переговоры с коллегой Сергеем Лавровым.

Встреча пройдет 11-12 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства. Это первый визит нового главы Госдепартамента США в Россию при президенте Дональде Трампе, передает "Газета.ru".