Путин поговорил с главой МИД Германии о Меркель

На встрече с министром иностранных дел Германии Зигмар Габриэл президент России Владимир Путин рассказал о том, что немецкого федерального канцлера Ангелу Меркель ждут в Москве. "Мы понимаем, в каком состоянии наши отношения. Насколько я понимаю, наша общая задача заключается в том, чтобы отношения полностью нормализовались, а все сложности, с которыми мы сталкиваемся, были бы решены", – цитирует Lenta.ru российского лидера. Он добавил, что уже сейчас российские власти постоянно взаимодействуют со своими коллегами из Германии. "При наличии всех сложностей перед нами все-таки стоит задача заботиться о мире и стабильности в Европе", – согласился с Владимиром Путиным немецкий дипломат.