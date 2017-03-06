В Европе сочли крымский вопрос решенным

Президент Республики Сербской (РС, государственное образование на территории Боснии и Герцеговины (БиГ). – Прим. ред.) Милорад Додик назвал крымский вопрос решенным. Он отметил, что "волю народа надо уважать".

Глава государства напомнил, что полуостров Крым перешел к России на основании референдума. "Крымский вопрос решен", – заявил Додик, отметив, что "Запад не признает волю народа". "Если бы не антиконституционный переворот на майдане, то многих событий не произошло бы", – цитирует его газета "Известия".

Он допустил также и общее будущее между Россией и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. При этом президент РС считает, что украинский кризис должен решаться "путем диалога".

Милорад Додик отметил, что в Европе "нарастают" настроения снятия антироссийских санкций. По его мнению, ЕС попытался экономически ослабить Кремль, однако это не привели к ожидаемым результатам. "Россия в целом ничего не потеряла. Поэтому отмена санкций — в интересах Европы", – заявил политик.

Между тем глава Республики Сербской сказал, что Москве и Вашингтону "не нужны посредники" в примирении, и БиГ не имеет достаточно ресурсов для оказания подобной помощи. "Но я надеюсь, что в ближайшее время мы станем свидетелями встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая самым положительным образом скажется на российско-американских отношениях. Москва и Вашингтон договорятся, и нам станет гораздо легче", – пояснил Додик.

Также президент образования внутри БиГ отметил двойные стандарты в политике Европы и США в отношении РС и Косово. "Запад нарушил международное право в случае с Косово. И Запад проводит абсолютно разную политику в отношении Косово и РС, хотя речь идет в целом о схожих примерах", – отметил он.

Отметим, за два дня до инаугурации бизнесмена Дональда Трампа Соединенные Штаты внесли Милорада Додика в санкционный список за "препятствие выполнению мирного Дейтонского соглашения". "При этом мы готовы вести диалог с американцами и обсуждать любые вопросы. Посмотрим", – заключил глава РС.

При президенте Ле Пен украинцам будет просто получить визу во Францию. Достаточно будет в анкете правильно ответить на вопрос: "Чей Крым?" — Александр Михайлов (@MihailKitaycev) 13 февраля 2017 г.

Напомним, Милорад Додик – не первый политик, высказывающийся подобным образом в отношении Крыма. Ранее лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что полуостров "никогда не был украинским". "Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН", – заявила она.